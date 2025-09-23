Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Dersle alakasız öğrenciye ne yapılabilir?


23 Eylül 2025 17:56
Malesef sınıflarda dersle alakasız serseri öğrenciler var ve bunlar hem öğretmeni hem de ilgili öğrencileri olumsuz etkiliyor.Bunların velileri de aşırı ilgisiz.Böyle bir durumda somut ne yapılabilir?Fikir verirseniz iy olur.


spock
Genel Müdür
23 Eylül 2025 18:23

Evrakını iyi tutacaksın. Bu adamları ısrarla ve sürekli dersten bırakacaksın.


kimuni
Genel Müdür
23 Eylül 2025 18:35

Biraz sabır, biraz iletişim becerisi biraz da tecrübe...

ha ama zor zamanlar geçirmekte iseniz dua edin hocam allah'a.

ben en zor zamanlarımda dua ettim allah bana bence kerim (cömert) davrandı.

elhamdulillah. allah sonsuz hamd ediyorum.

