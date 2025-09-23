115-120 bin nakit promosyon ya da 100 bin faizsiz nakit hesap tüm personele.

Bu bir kedi değil bu esnek hesap maaşa bağlı -300 bin de olsa -500 bin de olsa belki bu para çoğu kişiye merhem olacaktır odeyemezsen maaşından 1'inde çatır çutur banka keser paranı tuzu kuru olanlar kimin ne yaşadığını bilemezsiniz belki acil önemli bir durumda bazı arkadaşlar kredi çekti ödeyemedi altından kalkamadi dünya hali bu düşmez kalkmaz bir Allah madem bu kadar ince dusuncelisiniz madem o -500 binde olan arkadaslari düşünüyorsunuz o zaman 100 bin TL nakit avans acilen iptal edilip promosyon ödemesi 120 bine cikarilmali iki yol var yukarıda belirttiğim gibi biri olmali esitlik ve adalet için yoksa çok büyük haksızlık olur tüm personel tüm haklardan yararlanmali neticede bu insanlar suç işlemedi sadece ödemelerine yetişemediler.

Bu bir kedi değil bu esnek hesap maaşa bağlı -300 bin de olsa -500 bin de olsa belki bu para çoğu kişiye merhem olacaktır odeyemezsen maaşından 1'inde çatır çutur banka keser paranı tuzu kuru olanlar kimin ne yaşadığını bilemezsiniz belki acil önemli bir durumda bazı arkadaşlar kredi çekti ödeyemedi altından kalkamadi dünya hali bu düşmez kalkmaz bir Allah madem bu kadar ince dusuncelisiniz madem o -500 binde olan arkadaslari düşünüyorsunuz o zaman 100 bin TL nakit avans acilen iptal edilip promosyon ödemesi 120 bine cikarilmali iki yol var yukarıda belirttiğim gibi biri olmali esitlik ve adalet için yoksa çok büyük haksızlık olur tüm personel tüm haklardan yararlanmali neticede bu insanlar suç işlemedi sadece ödemelerine yetişemediler.