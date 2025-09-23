Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
115-120 bin nakit promosyon ya da 100 bin faizsiz nakit hesap tüm personele.
3 ay faizsiz nakit avans borclu icralık kredi puani düşük personellere de verilmeli verilmeyecekse de ortak paydada bulusularak 100 bin nakit avans iptal edilip 115 ya da 120 bin herkese eşit hakkaniyetli bir şekilde tek seferde en geç 30 eylüle kadar peşin eşit odenilmeli birileri bu nakit avanstan yararlanip birileri yararlanamazsa sıkıntı büyük önümüzde iki yol var birinden biri olmalı bunu yapmak bir günlük bir iş bile değil Adalet Bakanlığında adalet ve eşitlik istiyoruz.

Kendim dahil binlerce adalet personeli için bu eşitlik sağlanmalı promosyonda ortak payda olmalı tüm adliye personeli tüm promosyon haklarından yararlanmali 100 bin TL nakit avansi iptal edip promosyonu 120 bine yükseltmek ya da tüm adliye personeline 100 bin 3 ay faizsiz nakit avansi vermek zor değil hakkımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz YTÜ gibi önümüze iki secenek sunsalardi madem ya faizsiz kredi kullanırsın kredi puanın yüksekse ya da puanın dusukse nakit promosyonu tercih edersin böyle bir durum da yok böyle bir promosyon anlaşması da olmadı olamaz ORTAK PAYDA olmak zorunda !

Tabi senin işine gelmiyor nasıl olsa ikisinden de yararlanacagim digerleri düşünsün diyosun sen yararlanacaksin da ben yararlanamayacam öyle mi ? Öyle bir dünya yok ya herkes ya hiç kimse promosyonda eşitlik sağlanmadan susmayacagim ayrıca ben de senden bıktım usandım nickini görmek istemiyorum.
Gereksiz olan tek şey sensin.
Birader söylediklerin doğru lakin atı alan uskudari geçti..


Hala hicbirsey geçmedi ben yararlanamayacaksam 100 bin TL faizsiz nakit avans hemen iptal edilmeli ben burada kendim dahil 50 bini aşkin meslektaşlarım için de ses oluyorum ya herkes alacak ya da hiç kimse asla kabul edilemez bu durum asla !
Anlaşma sonucunda banka ve bakanlık 100bin TL nakit avansın sadece şartları sağlayanlara verilmesi yönünde çıkan karar ( şahsi fikrimdir ) yerindedir. Çünkü -300bin TL - 500bin TL de olan mesai arkadaşlarımın faizsizde olsa 3 ayın sonunda 100 bin TL'yide ödeyemeyecekleri için zaten kötü olan ekonomik durumlarını daha da zorlaştıracaktır. Karara neden itiraz ediliyor onu anlamıyorum. Ya da kmh durumları nasıl merak ediyorum.


Bu bir kedi değil bu esnek hesap maaşa bağlı -300 bin de olsa -500 bin de olsa belki bu para çoğu kişiye merhem olacaktır odeyemezsen maaşından 1'inde çatır çutur banka keser paranı tuzu kuru olanlar kimin ne yaşadığını bilemezsiniz belki acil önemli bir durumda bazı arkadaşlar kredi çekti ödeyemedi altından kalkamadi dünya hali bu düşmez kalkmaz bir Allah madem bu kadar ince dusuncelisiniz madem o -500 binde olan arkadaslari düşünüyorsunuz o zaman 100 bin TL nakit avans acilen iptal edilip promosyon ödemesi 120 bine cikarilmali iki yol var yukarıda belirttiğim gibi biri olmali esitlik ve adalet için yoksa çok büyük haksızlık olur tüm personel tüm haklardan yararlanmali neticede bu insanlar suç işlemedi sadece ödemelerine yetişemediler.
