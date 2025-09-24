memurlar net reklamlar

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiMerkez bankası 29.9Durumumuz içler acısı Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemur geçinemiyor yetkili sendikalar memursen ve kamusen neden iş bırakma eylemi yapmıyorMemurluktan istifa etmeyi düşünüyorum görüş ve fikirlerinize açığım?Cuma günleri tatil olsunGeçtim düz memuru mühendis, müdür, polis, hemşire temizlik personelinden daha az maaş alıyorGörevde Yükselme Sınavı İdari Şef Yerleştirme Sonuçları Atandım Ne Zaman Göreve Başlarım
Sözlük
Son Haberler
İletişim Koordinatörlüğüne İletişimciler Başvuramıyor!Milli Savunma Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik24 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıkları2. El Araç Alım Satımlarında Yeni Dönem!Bakan Memişoğlu: Sağlık teknolojisi sektöründe üretim yapmayı hedefliyoruz
Editörün Seçimi
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?