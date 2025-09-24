Disiplin suçu, zamanaşımı?

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
24 Eylül 2025 04:58
Merhabalar, 24 ay kıdem tenzili gerektiren bir disiplin suçu işledim, işlendiği tarihten itibaren üzerinden tam 2 yıl geçmiş bulunmakta bu vakitten sonra disiplin kurulu ceza verebilir mi? Verir ise iptal olur mu. Cevaplar için teşekkürler. Kolay gelsin


Brse
Şef
24 Eylül 2025 05:04

Bir sikayet olursa soruşturma açılır .ifade verirsin muhakkike. Ancak 2 yıllık zamanaşımından dolayı dosyanın işlemden kaldırılması diye soruşturma sonuçlanır

Dosya kapanır .


Kasvetli18
Aday Memur
24 Eylül 2025 05:08

Teşekkür ederim hocam bilgilendirme için iyi geceler.

Corking100
Aday Memur
24 Eylül 2025 05:23
DEVREM ceza silinmesi 10 yıl mı?
Brse
Şef
24 Eylül 2025 06:49

Kıdem tenzili 10 yıl

Diğerleri 5 yil

