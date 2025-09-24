Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Pandemi dönemi uzaktan eğitim yapmayan öğretmen görevden alındı.


24 Eylül 2025 07:08
Pandemi dönemi uzaktan eğitim yapmayan öğretmen görevden alındı.

24 Eylül 2025 07:10

Başlığı birilerinin boş öz guveniyle oynamak için açtım.Pandemi dönemi ebada ders yapmayan binlerce öğretmen var.Bunlar aramızda ben çok iyi öğretmenim egosuyla geziyor.Hepsi MEB tarafından tespit edilip görevden alınmalıdır.Norm fazlasına çözüm buldum bakın hahaha.

