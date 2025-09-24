Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
24 Eylül 2025 07:17
Merhabalar.Ozel eğitim öğretmeni olarak Eylül ayı içerisinde ek ders ne kadar olur.İdareci arkadaşlarımız var ise yardımcı olur musunuz?

Mebbiste 19 eylüle kadar hesaplanmış ama az gibi girilmis


24 Eylül 2025 09:01
genel bir sorun var

24 Eylül 2025 09:48
10 bin civarı Eylül ayı alinir

24 Eylül 2025 10:18

ek ders çok çok saçmalaşmaya başladı bence 10 bin diyen arkadaşa bir müjdeyi de ben söyleyeyim:

şöyle ki 10 bin olsa bile maaştan 2-3 bin vergi kesintisiyle o da aslında 7-8 bine denk gelecek.

