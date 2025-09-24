Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Proje mi Eğitim mi ?


24 Eylül 2025 08:40
Proje mi Eğitim mi ?

Gene döndük sabah erken kalkanın proje uydurup üzerimize yağdırdığı günlere !!!

Projeden , özel günden, amaçsız yarışmalardan bilmem neden kimse eğitime öğrencilere vakit ayıramıyor!

Kağıt devri bitti dendi gırtlağımıza kadar kağıt olduk bu yetmedi bir de keyifleri yerine gelecek diye amatör fotoğrafçı olduk!

AÇIK AÇIK SÖYLEYİN BU MİLLETİN EVLATLARININ EĞİTİLMESİNİ, DERSLERİNİ ÖĞRENMESİNİ ,SINAVLARINDA BAŞARILI OLMASINI YALNIZ BİZ Mİ İSTİYORUZ ?????

