Belediyeler ya da universiteler arasi nakil acilll


24 Eylül 2025 09:33
Belediyeler ya da universiteler arasi nakil acilll

lütfen rica ediyorum bana acil yardım lazım şuan düz memur ihtiyacı olan bir belediye lazım bana acilen nakil başvurusu yapmam gerekiriyor neresi olursa olsun yeterki naklen geçebileyim yoksa istifa etmek zorunda kalacağım 1 aydan az sürem var çok az acil yardım edin lütfen şuan memur ihtiyacı olan üniversite yada belediye hiç fark etmiyor yeterki burdan çıkayım ... çok teşekkür ederim herkesten Allah razı olsun


kimlikalalım
Aday Memur
24 Eylül 2025 09:45

nerdesin ki İ?


veysebakan
Aday Memur
24 Eylül 2025 10:46
ağrı bir belde belediyesinde
kimlikalalım, Dün

nerdesin ki İ?


kimlikalalım
Aday Memur
24 Eylül 2025 11:05

kardaşım istanbuldaki kurumlara dilekçe ver bağlı kuruluşlara ver iski ibb iett v.s

