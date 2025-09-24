Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

BELEDİYELER yada ÜNİVERSİTESİLER ARASİ NAKİL ACİLLL


24 Eylül 2025 09:33
BELEDİYELER yada ÜNİVERSİTESİLER ARASİ NAKİL ACİLLL
lütfen rica ediyorum bana acil yardım lazım şuan düz memur ihtiyacı olan bir belediye lazım bana acilen nakil başvurusu yapmam gerekiriyor neresi olursa olsun yeterki naklen geçebileyim yoksa istifa etmek zorunda kalacağım 1 aydan az sürem var çok az acil yardım edin lütfen şuan memur ihtiyacı olan üniversite yada belediye hiç fark etmiyor yeterki burdan çıkayım ... çok teşekkür ederim herkesten Allah razı olsun

kimlikalalım
Aday Memur
24 Eylül 2025 09:45

nerdesin ki İ?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memuriyette Asalete Dair Bir Sorum Olacak13b-4 ile Görevlendirildim. yardim allah rizasi icinBelediye Eş Durumu TayiniBELEDİYELER yada ÜNİVERSİTESİLER ARASİ NAKİL ACİLLLBelediyeden Belediyeye Yer Değiştirme İşlemleriÜniversite Becayiş (Tek Başlık)Belediyeler Arası Nakilİbb, iett ve iski arşiv araştırması sonucu hala gelmedi10 Eylül 2025 Tarihli ve 33013 Sayılı Resmi Gazete hk.

Sözlük

sanal aşk 3 başlık açmaya üşenmek 2 abi 1 tadelle 1 sesi huzur veren insanlar 1 gökyüzüne bakan tek canlı 1 günaydın sözlük 1 Allah'a havale etmek 2 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1

Son Haberler

830 bin sağlık çalışanı için promosyon başvurusu Rekabet KurumundaÜretimle eğitimi birleştiren okul: Yıllık 2 milyon lira elde ediyorlarAltında yükseliş sürüyor: Gramı 5 bin 25 TLBaşıboş köpekleri şikayet eden yaşlı kişiyi darp eden saldırgan tutuklandıBursa merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?