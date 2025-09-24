GSS Borcu hk

Gündem \ Hayata Dair
2015 yılından kalma 343TL lik GSS borcum için dün SSK aradı, ay sonuna kadar ödemezseniz icraya verilip haciz işlemi başlatılacak diye, yılsonu itibariyle zaten zaman aşımı süresi olup af geliyor. kaldı ki 343TL lik borç olmuş 1850TL yazık günahtır. bunun bir çözümü yok mu bilen arkadaşlar yazabilir mi?

