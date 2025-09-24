Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

PMYO İSTİFA


24 Eylül 2025 11:03
PMYO İSTİFA

Merhabalar pmyodan istifa eden biri intibakda pomem basvurabilirmi

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerMazeret ataması 2025Zam hayırlı olsun2025 banka promosyonuEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenleryapılandırma Disiplin suçu, zamanaşımı?promosyon20 hizmet yılını dolduran da istediği yerde çalışmalıÜniversite borçlanması

Sözlük

günaydın sözlük 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 Allah'a havale etmek 1 başlık açmaya üşenmek 2 sanal aşk 3 abi 1

Son Haberler

YSK, CHP'nin İstanbul Kongresi için olağanüstü toplanıyorKızı için mutfağa girdi, açtığı restoran ve markette glütensiz lezzetler tattırıyorYola koşan çocukları kurtarmak isterken canından olduAK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP ve bazı muhalefet partilerine tepkiİkinci elde en az sorun çıkaran otomobiller belli oldu

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?