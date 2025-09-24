Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Kadrolu personel yeni KPSS puanı ile aynı ünvandan beklemeksizin sözleşmeli olarak atanabilir mi?


24 Eylül 2025 11:32
Kadrolu personel yeni KPSS puanı ile aynı ünvandan beklemeksizin sözleşmeli olarak atanabilir mi?

Sağlık Bakanlığında KADROLU bir lisansiyer (hemşire, psikolog..) tekrar kpssye girip AYNI ÜNVAN ile bekleme süresi olmaksızın atanabilir mi? Bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz?


Yeniihesap
Aday Memur
24 Eylül 2025 12:31
merhaba bende ayni sekilde düşünüyorum kadrodan istifa etmemiz gerekiyormuş

lDeimosl
Genel Müdür
24 Eylül 2025 12:44

Yerleştirmesi yapıldıktan sonra kadrolu pozisyondan istifa edip sözleşmeli pozisyona ataması yapılarak başlar.

Toplam 2 mesaj

