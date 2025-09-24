göreve iade

Herkese merhaba, babam 2016da fetöden ihraç olup 2018de OHAL Komisyonu tarafından ilgisi olmadığı tespit edilerek görevine iade edilmişti (Hakkında cezai bir soruşturma olmadı, KHK ile ihraç edilmişti, malum o dönemde khk ihraçlarını incelemek üzere ohal komisyonu kurulmuştu.).

Hakimlik savcılık mülakatında sorun olur mu? Bu şekilde mülakatı geçen tanıdığı olan var mıdır?