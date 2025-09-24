Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Becayiş hakkında


24 Eylül 2025 13:24
Becayiş hakkında
Becayiş yaptıktan sonra gittiğin yeni kurumda belirli bir süre çakılı kalma durumu var mı? Ya da hic becayis yapmamış gibi Tayin isteyebilir miyiz?

Çok Yazılan Konular

4b sözleşmeli büro personelinin sözleşme fesh bildirimGsb İstanbul 2. grup destek personeliUzun süre ayakta duramaz raporu3+1 Sözleşmeli Büro Personeli İçin Unvan Değişikliği HakkıSözleşme FeshiHizmet birleştirme aday memur

Sözlük

sanal aşk 2 başlık açmaya üşenmek 2 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 abi 1 günaydın sözlük 1 Allah'a havale etmek 1

Son Haberler

Makine ihracatı 18,5 milyar dolara ulaştıŞantiye şefinin üzerine kaynar su döken kadın tutuklandı1400 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi yeniden ayaktaBakanlık onay verdi: Özelde 8 bin TL olan kaplama devlette 188 TLGöztepe taraftarları arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü kavgada 14 tutuklama

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?