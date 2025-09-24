Nakdi tazminat hakkında bilgi

2yıl önce bir olay yaşadım. mahkeme sonuçlandı (karşı taraf 1 yıl hapis cezası aldı). tazminat icin gerekli evraklari hazırlayıp 2,5 ay önce personele teslim ettim ama hala ücret yatmadi. sürec nasıl işliyor bilgisi olan veya nereyle görüşmem lazim işi hızlandırmak icin. bilgisi olup yazan arkadaşlara şimdide. tesekkür ederim.

