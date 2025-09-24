Yargıtay mülakat ilanı

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Başvurumuzu yaptık. Acaba mülakat çağrısı nasıl yapılıyor bilgi verir misiniz?

ahmeterdal91
Memur
24 Eylül 2025 20:40

Başvurunuz öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Her kurum kendi ilanına dair süreci kendi web sitesi üzerinden yürütür. Dolayısıyla mülakat bilgileriniz yine Yargıtay Başkanlığının web sitesinden olacaktır. Hiç unutmam 2018 yılında mülakata girdikten sonra tam 5 ay boyunca mülakat sonucu beklemiştik..Hakkınızda hayırlısı olsun.


Yeniüye9
24 Eylül 2025 20:43
Hocam, okuduğum kadarıyla açılan kadro sayısının 3 katı kadar aday çağrılıyormuş. Burada Kpss puanları göz önüne alınıyor değil mi? Bir yerde birisi sanki rastgele çağrı yapılıyor gibi yazmış.
ahmeterdal91
Memur
24 Eylül 2025 20:47

Evet, genellikle 3 katı kadar aday çağrılıyor diye biliyorum. Sıralama yapılırken elbette KPSS puanınız göz önüne alınıyor, mesela Adalet Bakanlığı'nda da alım yapılırken KPSS puanı belirlenen kontenjana göre baraj altı kalırsa o sınava giriş yapılamıyor veya sözlü mülakata çağrılamıyor. Mülakata girmeye hak kazanan en son adayın puanı 80 ise 79 alan liste dışı kalıyor gibi.

