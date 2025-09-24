Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Cüneyt Özdemir ve Deniz Uras a ne oldu?


24 Eylül 2025 22:04
Cüneyt Özdemir ve Deniz Uras a ne oldu?

3 haftadır tek bir haber yok. Ne olduğunu bilen var mı ? El mi attılar acaba ? Hani yayınlarda en ufak bahis bile geçmiyor


Ahmet can10
Aday Memur
24 Eylül 2025 22:05
Onlar bir kenara bir programdsm bahsediyorlar bilgisi olan varmı yayınlanmamış polis sorunları ile ilgili Oğuzhan uğurun yönettiği

İbrahim Burakkk
Aday Memur
24 Eylül 2025 22:05

Hadi yaa.

Ahmet can10, 2 saat önce
Onlar bir kenara bir programdsm bahsediyorlar bilgisi olan varmı yayınlanmamış polis sorunları ile ilgili Oğuzhan uğurun yönettiği

ALTARİN OĞLU
Şube Müdürü
24 Eylül 2025 22:19
polis haklari icin twetterda twet atan herkes programi dort gozle bekliyordu. tweterda hakkini arayan polislerin dort gozle bekledigi ve bildigi programin adi ise babala tv mevzular acik mikrofondur.
Ahmet can10, 2 saat önce
Onlar bir kenara bir programdsm bahsediyorlar bilgisi olan varmı yayınlanmamış polis sorunları ile ilgili Oğuzhan uğurun yönettiği

Ahmet can10
Aday Memur
24 Eylül 2025 22:20
aynen cevapta vermiyorlar düşündürücü
ALTARİN OĞLU, 2 saat önce
polis haklari icin twetterda twet atan herkes programi dort gozle bekliyordu. tweterda hakkini arayan polislerin dort gozle bekledigi ve bildigi programin adi ise babala tv mevzular acik mikrofondur.

ALTARİN OĞLU
Şube Müdürü
24 Eylül 2025 22:22
bosver ortak vermezler birsey. polis korkusundan twet atamiyorken elin adami niye birseyler yapsin. bence boyle devam etsin 240 saat calismaya devam.
Ahmet can10, 2 saat önce
aynen cevapta vermiyorlar düşündürücü

Ahmet can10
Aday Memur
24 Eylül 2025 22:23
Ben hepsini geçtim şu adamlara bari promosyon verelim deseler bari çünkü o kadar bu paraya umut bağlayan var ki çevremde ne yazık ki buna da bir kulp bulacaklar
ALTARİN OĞLU, 2 saat önce
bosver ortak vermezler birsey. polis korkusundan twet atamiyorken elin adami niye birseyler yapsin. bence boyle devam etsin 240 saat calismaya devam.

ALTARİN OĞLU
Şube Müdürü
24 Eylül 2025 22:26
100 bin verirler bence ki oyke olacak. bunlara mustehak ben artik twet atmiyom. arkadaslarla biraktik 4 ayin sonunda anladik ki oturup birseyler duzelsin diye cekirdigini alip izleyenlerin hakkibi niye savunalim ki. herkes hakettigi gibi yasarmis bizde boyle hakediyoz. ne zam gelecek ne de promosyonda 100 ustu verilecek. benim canima minnet
Ahmet can10, 2 saat önce
Ben hepsini geçtim şu adamlara bari promosyon verelim deseler bari çünkü o kadar bu paraya umut bağlayan var ki çevremde ne yazık ki buna da bir kulp bulacaklar

muti007
Şef
24 Eylül 2025 22:39

Her gün gruplara paylaşım yapıyorlar,, memnuniyet anketi var, personel memnuniyet anketi. Yaa arkadaş hepsine olumsuz yazsak, hayır desek ne değişecek, her geçen gün maalesef polisin iş yükü artıyor ama maaş artmıyor. 21 yaşında ki kamu üişçisi kaynakçı imiş komşumun oğlu, dedim ne kadar alıyorsun 62 bin dedi, tediye, ikramiyeler hariç abi dedi. Ben maaşımı söyleyince bedavaya çalışıyorsunuz dedi. Bunun gibi çok örnek vardr çevremizde. Çevremde ki polislerin hepsi dertli, mutsuz, borç içinde. Gelecek kaygısı var polislerin.


Srkan112
Şef
24 Eylül 2025 22:55
Balon söndü, teşkilat yeni balon çıkarır çok sürmez. Kendimiz çıkarıp kendimiz inanıyoruz, aylarca konuştuktan sonrs yine kendimiz raftan kaldırıyoruz başka birşey aramaya başlıyoruz. Önümüzdeki balon ramazan bayramı ödüllendirmesi yada yıl başı taltifi

karabatak28
Aday Memur
24 Eylül 2025 23:23
anasını satim bunyeşlşlattan bir şey çıkmaz hiç ümitlenmeyin herkes alır biz bakarız nokta seçim zamanı bunları unutmamak lazım

Ispatu61
Aday Memur
24 Eylül 2025 23:46
emniyet teskilati sendikasi milletvekilleri ile calistaylar yapiyor.Emşav baskani Devlet Bahceli ile gorustu polisin. sorunlarini anlatti. Gazeteciler gundemde tuttu ve tutuyor birseyleer yapiliyor. insalllah sonunda guzel seyler olur.
karabatak28, 39 dk. önce
anasını satim bunyeşlşlattan bir şey çıkmaz hiç ümitlenmeyin herkes alır biz bakarız nokta seçim zamanı bunları unutmamak lazım

Cixpolis34
Aday Memur
24 Eylül 2025 23:58
Ya o değil de galiba burda kendini yırtan, Twitterda her etkinlikte yüzlerce yorum yapan,kısaca polis lehine bir şeylerin değişmesini isteyen kesim kesinlikle devriye ekipler ve karakolda çalışanlardır. Çünkü bütün yük bu iki birimin sırtında. Gerisi aman bana bişey olmasın yerimden olmayayım derdinde hele o 8-5 çiler
