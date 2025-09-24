KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : gül-feşan

YDS Sınavı hakkında belki size yardımcı olabilir


24 Eylül 2025 22:20
YDS Sınavı hakkında belki size yardımcı olabilir

Daha önce YDS sınavına girmedim ancak muadili/ bir tık daha kolayı olan YDT sınavına girmiştim ve 80 soruda 76 doğru yapmıştım. Bunu vurgulama sebebim bu sınava hiç çalışmamış olmamdı. Öyle ki son hafta bu sınav neye benziyor diye çıkmışları çözmüştüm. Şimdi bu sene YDS sınavına gireceğim ve ondan da benzer sonuçlar bekliyorum.

Peki nasıl bu seviyeye geldim, siz gelebilirsiniz?

Bu sorunun en net ve doğru yanıtı şu: Bu sınavlar (isimleri YDS,YDT,YÖKDİL,BİLMEMNEDİL) isimleri değişse de mantık olarak benzer, hatta aynı sınavlar. Siz eğer bu sınavları kpss,yks gibi çalışırsanız istediğiniz sonucu zor alırsınız.

Adım adım sizlere ışık olabilecek birkaç tavsiye:

1) Bu sınavların oransal olarak dağılımı tamamen şöyle: %40 Vocabulary, %40 reading, %20 grammar. Özetlemek gerekirse eğer kelime hazneniz yeterli değil ve okuma pratiğiniz zayıfsa gramer bilginiz pek de bir işe yaramıyor.

2) Bunları nasıl geliştirebilirim? Planım nasıl olmalı?

Benim size tavsiyem şu olacaktır kendi kullandığım şekilde:

(yorumda)


Ruser2119
Aday Memur
24 Eylül 2025 22:20

- Her gün 20-30 kelime ezberleme hedefiniz olmalı. Kelime bilmiyorsanız zaten cümleleri anlayamazsınız. Anki, quizlet veya fiziksel post-it'lere kelimeleri ve türkçe karşılıklarını yazarak her gün tekrar edebilirsiniz. Burada anahtar nokta kelimeleri düzenli tekrar etme. yani aynı kelimeyi bugün, yarın, 1 hafta sonra, 1 ay sonra tekrar görmeniz, en azından 4 kere farklı zamanlarda görmeniz lazım. Anki, quizlet tarzı uygulamalar bu açıdan otomatik olarak bunu ayarlıyor zaten.

- Her gün en az 30dk, tercihen 1 saat kitap okumalısınız. English e-reader adlı bir site var. Bu sitede seviye seviye A1'den C1'e kadar kitaplar PDF,EPUB vs. olarak mevcut. Telefonunza indirip veya tercihen PDF çıktısını fotokopicilerden alabilirsiniz. Açın direk okumaya başlayın, bilmediğiniz kelime, anlamadığınız cümleler oldukça bunları çevirin, sonra kelime listenize eklemek üzere not alın, cümle içinde alırsanız daha iyi olabilir ama şart değil.

- Gramer önemli ama sandığınız kadar önemli değil. Ben hiç gramer çalışmadan 76 doğru 4 yanlış yapmıştım YDT sınavında, YDS için girseydim belki bir tık daha yanlış sayım fazla olabilirdi ama 70'in altına düşmezdi puanım.

Gramer için gene ingilizce olarak yazılmış english in use serisi var Raymond murphy adlı bir yazarın yazdığı. Onu Chapter chapter testleriyle birlikte çözebilirsiniz ama gramer diye kafayı bozmayın. İşin asıl beyni kelime haznesi ve reading kısmında.


Ruser2119
Aday Memur
24 Eylül 2025 22:25

Ayrıca burada kurs almadan ilerleyemezsiniz diyen kişilerin çoğunun reklam hesabı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar söz konusu şey matematik vs. gibi bir ders değil, burada tamamen bir dili okuyup, anlama beceriniz ölçülüyor. Dil'i bildiğiniz sürece zaten sınavdan çakmanız pek mümkün değil. Bu yüzden ders çalışır gibi çalışmak yerine oturun kitap okuyun, kelime ezberleyin eğer başlangıç seviyesindeyseniz.

Orta ve üstü seviyeyseniz benim gibi bu sefer kelime ezberi ve okuma pratiğinin yanında oturup soru, deneme, çıkmışları da çözmeniz size asıl faydayı sağlayacaktır. Orta ve üstü seviyeye gelene kadar sınav soruları falan çözmeyin gereksiz motivasyon kırılması yaşayabilirisniz. Özellikle daha önce dilci değilseniz ya da ingilizce konusunda bir altyapınız yoksa.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

YDS Sınavı hakkında belki size yardımcı olabilirTemelden YDS kursu önerisi

Sözlük

günaydın sözlük 1 başlık açmaya üşenmek 1 abi 1 sanal aşk 2 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 Allah'a havale etmek 1

Son Haberler

Küçük modüler reaktörler Türkiye'nin 'nükleer rönesansı' olabilirAdalet Bakanı Tunç, 11 ilin baro başkanı ile bir araya geldiBir ülke daha Sumud filosunu korumak için savaş gemisi gönderiyorEsnaf çaresiz: Bir haftada dört benzer vakaSivas'ta uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi öldü

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?