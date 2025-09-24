YDS Sınavı hakkında belki size yardımcı olabilir

Daha önce YDS sınavına girmedim ancak muadili/ bir tık daha kolayı olan YDT sınavına girmiştim ve 80 soruda 76 doğru yapmıştım. Bunu vurgulama sebebim bu sınava hiç çalışmamış olmamdı. Öyle ki son hafta bu sınav neye benziyor diye çıkmışları çözmüştüm. Şimdi bu sene YDS sınavına gireceğim ve ondan da benzer sonuçlar bekliyorum.

Peki nasıl bu seviyeye geldim, siz gelebilirsiniz?

Bu sorunun en net ve doğru yanıtı şu: Bu sınavlar (isimleri YDS,YDT,YÖKDİL,BİLMEMNEDİL) isimleri değişse de mantık olarak benzer, hatta aynı sınavlar. Siz eğer bu sınavları kpss,yks gibi çalışırsanız istediğiniz sonucu zor alırsınız.

Adım adım sizlere ışık olabilecek birkaç tavsiye:

1) Bu sınavların oransal olarak dağılımı tamamen şöyle: %40 Vocabulary, %40 reading, %20 grammar. Özetlemek gerekirse eğer kelime hazneniz yeterli değil ve okuma pratiğiniz zayıfsa gramer bilginiz pek de bir işe yaramıyor.

2) Bunları nasıl geliştirebilirim? Planım nasıl olmalı?

Benim size tavsiyem şu olacaktır kendi kullandığım şekilde:

