YDS Sınavı hakkında belki size yardımcı olabilir

- Her gün 20-30 kelime ezberleme hedefiniz olmalı. Kelime bilmiyorsanız zaten cümleleri anlayamazsınız. Anki, quizlet veya fiziksel post-it'lere kelimeleri ve türkçe karşılıklarını yazarak her gün tekrar edebilirsiniz. Burada anahtar nokta kelimeleri düzenli tekrar etme. yani aynı kelimeyi bugün, yarın, 1 hafta sonra, 1 ay sonra tekrar görmeniz, en azından 4 kere farklı zamanlarda görmeniz lazım. Anki, quizlet tarzı uygulamalar bu açıdan otomatik olarak bunu ayarlıyor zaten.
- Her gün en az 30dk, tercihen 1 saat kitap okumalısınız. English e-reader adlı bir site var. Bu sitede seviye seviye A1'den C1'e kadar kitaplar PDF,EPUB vs. olarak mevcut. Telefonunza indirip veya tercihen PDF çıktısını fotokopicilerden alabilirsiniz. Açın direk okumaya başlayın, bilmediğiniz kelime, anlamadığınız cümleler oldukça bunları çevirin, sonra kelime listenize eklemek üzere not alın, cümle içinde alırsanız daha iyi olabilir ama şart değil.
- Gramer önemli ama sandığınız kadar önemli değil. Ben hiç gramer çalışmadan 76 doğru 4 yanlış yapmıştım YDT sınavında, YDS için girseydim belki bir tık daha yanlış sayım fazla olabilirdi ama 70'in altına düşmezdi puanım.
Gramer için gene ingilizce olarak yazılmış english in use serisi var Raymond murphy adlı bir yazarın yazdığı. Onu Chapter chapter testleriyle birlikte çözebilirsiniz ama gramer diye kafayı bozmayın. İşin asıl beyni kelime haznesi ve reading kısmında.
