657-4/B Sözleşmeli İKM eş durumu tayin


24 Eylül 2025 22:28
657-4/B Sözleşmeli İKM eş durumu tayin
2024 Ocak ayında başlayan 3+1 sözleşmeli bir İKM başka bir şehirde Sağlık Bakanlığında sözleşmeli personel olan eşinin yanına gidebilmesi için 3 yıl doldurup +1 in içinde iken gidebilir mi? Yoksa 4 yıl beklemesi gerekiyor mu? 2026 içinde veya 2027 içinde ki aile birliği tayinlerinde yazabilme ve gidebilme ihtimali olur mu? Net bilgisi olan bilgi verirse sevinirim. Teşekkürler.

ahmet1233
Aday Memur
24 Eylül 2025 23:23
2027 1.aile birliği kararnamesi ile
