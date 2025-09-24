657-4/B Sözleşmeli İKM eş durumu tayin

2024 Ocak ayında başlayan 3+1 sözleşmeli bir İKM başka bir şehirde Sağlık Bakanlığında sözleşmeli personel olan eşinin yanına gidebilmesi için 3 yıl doldurup +1 in içinde iken gidebilir mi? Yoksa 4 yıl beklemesi gerekiyor mu? 2026 içinde veya 2027 içinde ki aile birliği tayinlerinde yazabilme ve gidebilme ihtimali olur mu? Net bilgisi olan bilgi verirse sevinirim. Teşekkürler.

