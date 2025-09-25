Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Özel Eğitimde Çalışan Ücretli Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni %25 Ek Ders artırımı alabilir mi?


25 Eylül 2025 09:29
Özel Eğitimde Çalışan Ücretli Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni %25 Ek Ders artırımı alabilir mi?

Merhaba, Özel Eğitim Meslek Okulunda haftalık 30 saat yiyecek içecek hizmetleri alanında ücretli öğretmenlik yapıyorum. okul idaresi ek ders artırımı olan %25ten faydalanamayacağımı, ilçe milli eğitimde aynı şekilde söylüyor. isterseniz mahkemeye verin diyorlar. Aynı sorunu yaşayan veya önerisi olan var mıdır? MEB'in 2018 de verilmesi yönündeki yazısını dilekçe ekinde vermeme rağmen dikkate almadılar.


buraközeleğitim
Müsteşar
25 Eylül 2025 10:05

Ücretli öğretmenler %25 artırımdan ne yazık ki faydalanamıyor hocam


Ertugrul Kamil Sahin
25 Eylül 2025 10:08

Yargı kararı var hocam, MEB inde 2018 de il memlere gönderdiği yazı var verilmesi yönünde. neye göre alamıyor diyorsunuz açıklar mısınız yönetmelikle.

https://www.memurlar.net/haber/845381/ucretli-ogretmenlere-ek-ders-ucretleri-25-artirimli-olarak-odenebilir-mi.html

haberi okuyabilirsiniz.

buraközeleğitim, 2 saat önce

Ücretli öğretmenler %25 artırımdan ne yazık ki faydalanamıyor hocam

