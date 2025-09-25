Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

MEMURU EMEKLİYİ YOKSULLUĞA MAHKUM ET GİT İSRAİL YANLISI ABD DEN 250 TANE UÇAK AL.


25 Eylül 2025 10:52
MEMURU EMEKLİYİ YOKSULLUĞA MAHKUM ET GİT İSRAİL YANLISI ABD DEN 250 TANE UÇAK AL.

memur belki bir şekilde idare eder. ama gerçekten emekli yaşlı insanlar vahim durumda artık huzur evleri emekli maaşıyla huzur evlerine kabul etmiyor yaşlı insanları. uçak veya ülkeye yararlı bir şey alınmasın demiyoruz. ama hükümetin birinci görevi halkın refah düzeyini artırmaktır. memur maaşına gelince neden para yok kasada deniliyor o zaman. vergilerimizi İsrailin ortağı Abd ye niye veriyoruz. o topraklarda açlıktan ölen çocuklara verseydiniz bari paramızı. allah büyük


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
25 Eylül 2025 10:58

300 uçakla kalsa keşke. ABD'den LNG almak için BOTAŞ 70 milyar metreküp eş değerinde anlaşma yaptı. Yeter mi? Yetmez... ABD ürünlerin uygulanan ek gümrük vergileri kaldı. Ülkeyi ABD'ye satsalar, alkış tutacak bir kitle var ülkede.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Müfettiş ve Kariyer Uzmanları Maaş İyileştirmesiCuma günleri tatil olsunMerkez bankası 29.9300 Adet Boeing Uçağı AnlaşmasıYeşil pasaportLojman adaletsizliğiDurumumuz içler acısı Memurluktan istifa etmeyi düşünüyorum görüş ve fikirlerinize açığım?2026 yılı sgk banka promosyonlarıKamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?

Sözlük

günaydın sözlük 1 başlık açmaya üşenmek 1 abi 1 GS-Liverpool Şampiyonlar Ligi Maçı 1 Allah'a havale etmek 1 sanal aşk 2

Son Haberler

Dört büyüklerden son 10 yılda rekor zarar!Bakan Bolat: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri yeni bir sıçramanın başındaNüfusa göre en çok ve en az esnafın bulunduğu illerBakanlıktan 'sokakta uyuyan çocuk' açıklaması: 6 kardeşiyle koruma altına alındıÖzel'den Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?