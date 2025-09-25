4B sözleşmeli hasta bakıcı çift sigortalama durumu

Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
istanbulda bir üni hastanesinde sözleşmeli memur hasta bakıcı olarak çalışmaktayım. 4A hizmet dökümü (6 aylık) baktığım alanda bir ay "Hasta Bakıcı" diğer ay ise "Hemşire" olarak SGK girişi yapılmış. Hastane bu durumla ilgili bir şey söyleyemiyor. SGK ise bu durumun hastane tarafından bir hata olduğunu söylüyor. Ve hastanenin dilekçe yazarak bu sorunu çözmesi gerektiğini söylüyor. Bu durumu yaşayan varmı yada yardımcı olabilecek birisi varsa şimdiden teşekkür ederim...

