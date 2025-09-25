Yüksek Lisans Dersleri İçin Verilen İzinde İdareci Ek Dersi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Dersle alakasız öğrenciye ne yapılabilir?Proje mi Eğitim mi ?Öğretmen Olmayan Ücretliler Değil; Aktif Devlet Memurluğu Yapan Gerçek Öğretmenler Derslere Girsin; Ek Mal Bildirimi Nasıl Doldurulur?Özel Eğitimde Çalışan Ücretli Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni %25 Ek Ders artırımı alabilir mi?Ek ders 350 Türk lirası olmalıUzman Öğretmen Tazminatı 20 Bin, Başöğretmen 40 Bin TL'ye YükselebilirBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEğitim öğretim ödeneği yatan illerMemur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdır
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?