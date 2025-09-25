Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Yüksek Lisans Dersleri İçin Verilen İzinde İdareci Ek Dersi


25 Eylül 2025 13:37
Yüksek Lisans Dersleri İçin Verilen İzinde İdareci Ek Dersi

Okulumuz müdür yardımcısının haftanın bir günü yüksek lisans dersleri var bu gelmediği günlerde ek dersi kesilir mi kesilmesi için MEBBİS'e izin girmemiz gerekiyor malum ek ders modülü de oradan verileri alıyor. İzin girsek MEBBİS'e her hafta ne gireceğiz. Bir bilgisi olan yazarsa sevinirim.

Çok Yazılan Konular

Dersle alakasız öğrenciye ne yapılabilir?Proje mi Eğitim mi ?Öğretmen Olmayan Ücretliler Değil; Aktif Devlet Memurluğu Yapan Gerçek Öğretmenler Derslere Girsin; Ek Mal Bildirimi Nasıl Doldurulur?Özel Eğitimde Çalışan Ücretli Yiyecek-İçecek Hizmetleri Öğretmeni %25 Ek Ders artırımı alabilir mi?Ek ders 350 Türk lirası olmalıUzman Öğretmen Tazminatı 20 Bin, Başöğretmen 40 Bin TL'ye YükselebilirBranş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiEğitim öğretim ödeneği yatan illerMemur Öğretmenlerin MEB'e geçişi açılmalıdır

Sözlük

günaydın sözlük 1 başlık açmaya üşenmek 1 sanal aşk 2 abi 1 Allah'a havale etmek 1 hattuşaş 4

Son Haberler

YKS ek yerleştirme tercih başvuruları başladıKKM bakiyesindeki erime devam ediyor: 320 milyar liraya gerilediGüvenlik açığını buldu, NASA'nın onur listesine girdi'Bıçak parası' iddiasında Üniversite profesörü görevden uzaklaştırdı'TİM Başkanı Gültepe'nin evinde arama' iddiasına Valilikten açıklama

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?