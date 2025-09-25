Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Engelli öğretmenlik için formasyon almak gerekiyor mu?


25 Eylül 2025 15:11
Engelli öğretmenlik için formasyon almak gerekiyor mu?

Merhabalar Engelli adalet öğretmeni olmak istiyorum. Bana bir üniversitede adalet bölümünde formasyon çıktı. Bundan sonra alımlar akademiyle mi olacak? Formasyona kayıt olmalı mıyım. Formasyon olması akademi için bir avantaj sağlar mı?

