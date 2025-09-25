Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Polislikmi radyoloji teknikerliği mi


25 Eylül 2025 16:10
Polislikmi radyoloji teknikerliği mi

Herkese merhaba iyi bir universitede radyoloji teknikerliği mi kpss calışıp atanmakmı yoksa polis olmakmı?


DadalogluHüsrev
Aday Memur
25 Eylül 2025 16:12

Ya bi s.g amq


Alper.cr
Aday Memur
25 Eylül 2025 16:15

Hakaret?

DadalogluHüsrev, 2 saat önce

Ya bi s.g amq


Ragıp Gelibolu
Memur
25 Eylül 2025 16:16

Polis olmak mı, Bim de çalışmak mı? gibi soruda düşünebiliriz.

senin sorunda düşünmeye gerek yok


GnlPolis
Aday Memur
25 Eylül 2025 16:19

Bu forumda Polislik mi x mi diye sorduğun her soruda alacağın yanıt bellidir kardeşim.Bence şansını fazla zorlamamalısın.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuMazeret ataması 2025İcralık polislerZam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDisiplin suçu, zamanaşımı?Cüneyt Özdemir ve Deniz Uras a ne oldu?yapılandırma 26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarBiz kime ne yaptık ta bizi bu hale getirdiler

Sözlük

günaydın sözlük 1 abi 1 hattuşaş 6 sesi huzur veren insanlar 1 uykunun tutmaması 1 sanal aşk 2 Allah'a havale etmek 1 başlık açmaya üşenmek 1 Bugün olanlar 1 fatır 1

Son Haberler

Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon YatırımBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıİstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduRekabet Kurulu'ndan Spotify'a soruşturmaAntalya'da Rus turistin feci ölümü

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?