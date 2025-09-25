Gündem \ Sohbet ve Tanışma
İnsanların artık yalnızlığı tercih etmesi


25 Eylül 2025 16:38
İnsanların yalnızlığı tercih etmesi; yanlış değilsem "merdümgiriz" olmayı tercih etmesi. Gerçekten daha rahat hissettirse de, bazen kendin olabileceğin bir arkadaş yada bir hatun seni kendine getirebilir.

