Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Kaşıntı


25 Eylül 2025 17:14
Kaşıntı
merhabalar çok önemli konular var lakin sağlıkta herşeyden önemli 2 yıldır meslekte sadece bot kullandigim için ayak altlarım inanlmaz kaşıntı yapıyor yara oldu hep çorap vs degistiriyorum bi işe yaramadı bi çözumu olan varmı tedavisi için vs

Gs3434
Aday Memur
25 Eylül 2025 17:21
TRAVAZOL krem sür hic bir şey kalmaz

shnserdar
Memur
25 Eylül 2025 17:42

Mantardan kaynaklı olsa gerek Sabah ve akşam elma sirkesi sıkarsan mantardan eser kalmaz kardeşim

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 banka promosyonuMazeret ataması 2025İcralık polislerZam hayırlı olsunEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDisiplin suçu, zamanaşımı?Cüneyt Özdemir ve Deniz Uras a ne oldu?yapılandırma 26 Nisan 2017 tarihinde açığa alınanlarBiz kime ne yaptık ta bizi bu hale getirdiler

Sözlük

sesi huzur veren insanlar 1 sanal aşk 2 başlık açmaya üşenmek 1 günaydın sözlük 1 hattuşaş 6 Allah'a havale etmek 1 abi 1 Bugün olanlar 1 fatır 1 uykunun tutmaması 1

Son Haberler

Uraloğlu: İstanbul'a Ulaşım ve Haberleşme Altyapılarına 1.6 Trilyon YatırımBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıİstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduRekabet Kurulu'ndan Spotify'a soruşturmaAntalya'da Rus turistin feci ölümü

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?