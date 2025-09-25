Promosyon'da Faizsiz Kredi seçenek olsun!!!!........

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

25 Eylül 2025 19:02
Promosyon görüşmelerinde artık kurumlar dini hassasiyetleri olan memurlar için bankalardan faizsiz kredi seçeneği talep ederek personelinin kullanımına sundular. Örneğin yakın zamanda yapılan Yıldız Teknik Üniversitesi promosyon ihalesinde 110 bin TL promosyon veya 400.000 TL faizsiz kredi seçeneği sunuldu 400 bin TL ise 12 ayda ödeme koşuluyla geri ödemesi olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de bu seçeneği göz ardı etmeyeceğini ümit ediyorum. Mümkünse Strateji Geliştirme daire başkanlığına dilekçe yollayalım görüşmeler de promosyon miktarının en az 5 katı olacak şekilde faizsiz kredi seçeneği olsun..

https://www.ajanskamu.net/ekonomi-1/o-memurlara-maas-promosyonu-olarak-400-bin-tl-faizsiz-kredi-verilecek-h222344.html


Alone!!
Şube Müdürü
25 Eylül 2025 19:51

https://www.ntv.com.tr/galeri/turkiye/egm-promosyon-ihalesinde-son-durum-2025-egm-promosyonu-ne-kadar-olacak,HK3lP-RnYk2KQDm9aZbP3w

Toplam 1 mesaj

