Norm fazlası resen atama


25 Eylül 2025 19:22
Norm fazlası resen atama
Arkadaşlar boş kadroya 2 öğretmende tercih yapmazsa, hizmet puanı düşük olan mı yoksa yüksek olan mı resen atanır?

avea11
Memur
25 Eylül 2025 19:32

Puanı düşük olandan başlanır resen atamada hocam.

