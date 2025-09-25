Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Müdür öğretmene emredebilir mi?


25 Eylül 2025 20:49
Müdür öğretmene emredebilir mi?

Arkadaşlar usulde nasıldır, hitapta müdür öğretmene rica mı eder yoksa "emrediyorum" kelimesini kullanma yetkisi var mıdır ?


m.r_f
Daire Başkanı
25 Eylül 2025 20:57

Müdür öğretmenlerin idari amiridir, belli çerçevelerde talimat verebilir. "Rica ederim" resmi dilde kullanılsa da aslında o rica değil, emir vermektir. Resmi yazıda emrediyorum demez, sözlü olarak da bunu kullanması hoş değildir ancak durduk yere de direk "emrediyorum" demez gibi geliyor. Öncesinde bir münakaşa, bir inatlaşma veya bir atışma söz konusuysa söylemesi daha mümkün.

Böyle bir şey söyledi diye şikayet edebilirsiniz, verdiği talimat uygun bir talimat değilse; örn. öğretmen olan size çay getirmenizi söylediyse haksızdır. Yok idari bir görev verdiyse ve siz yapmak istemeyip sözlü atıştıysanız, bu durumda sizin hatalı çıkma ihtimaliniz de vardır.


muallim_34
Genel Müdür
25 Eylül 2025 20:58

Resmiyette rica eder fiiliyatta emreder. İkisi de aynı şey..


spock
Genel Müdür
25 Eylül 2025 21:36

"emir" kelimesi askerde olur. amirler kibar olmak zorundadır. rica ederler. ancak bu da emir yerine geçer.

amir "rica ederim" değil de "emrederim" diyorsa o onun ayılığıdır.

amir önce rica ettiyse siz de kafanızın dikine gittiyseniz o zaman kibarlığı bırakması gerekmiş olabilir.

kısacası durumu bilmeden yorum yapamayız.


Nazlı Bilge
Aday Memur
25 Eylül 2025 21:47
askeriye değil orası okul müdür okulu yönetir beni değil
