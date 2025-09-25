Müdür öğretmene emredebilir mi?

Müdür öğretmenlerin idari amiridir, belli çerçevelerde talimat verebilir. "Rica ederim" resmi dilde kullanılsa da aslında o rica değil, emir vermektir. Resmi yazıda emrediyorum demez, sözlü olarak da bunu kullanması hoş değildir ancak durduk yere de direk "emrediyorum" demez gibi geliyor. Öncesinde bir münakaşa, bir inatlaşma veya bir atışma söz konusuysa söylemesi daha mümkün.

Böyle bir şey söyledi diye şikayet edebilirsiniz, verdiği talimat uygun bir talimat değilse; örn. öğretmen olan size çay getirmenizi söylediyse haksızdır. Yok idari bir görev verdiyse ve siz yapmak istemeyip sözlü atıştıysanız, bu durumda sizin hatalı çıkma ihtimaliniz de vardır.