25 Eylül 2025 21:14
psikiyatri muayenesi hakkında ...
Son zamanlarda psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Ekonomik sıkıntılar, mesleki sıkıntılar, ailevi problemler... Herşeyi kafaya takar oldum. Uyumakta dahi zorluk çekiyorum, uyuduğumdada 1-2 saat sonra uyanıyorum. Çocuklarımın egitimlerini ve geleceklerini planlama konusunda ekonomik ve zihinsel olarak yetersiz olmak çok yıpratıcı benim için. Bu durum sürdürelemez bir hal aldı artık. Psikiyatrik olarak destek almak istiyorum. Ancak süreç nasıl olur bilmiyorum. Herhangi bir hastanede psikiyatri de muayene olduğumuzda hemen silah alınıyor mu? Polis olduğumuzu söyleyemesekte emniyetin bilgisi olabiliyor mu? Kendime ya da başkasına zarar verme düşüncem yok. Şayet emniyetin haberi olursa yaşadığım bu süreç sonunda gihe geçirilme durumu olabilir mi. Ekonomik sebeplerden dolayı Gihe gecmeyi düşünmüyorum. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim, cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Rafinyaa
Aday Memur
25 Eylül 2025 21:38
Hastane de psikiyatri bölümünde bu sebepleri söylediğinizde size ilaç tedavisine başlar ve o anda silahsız çalışma konusunda rapor verir.raporu biriminize verdiğiniz de silahınız biriminiz tarafından muhafaza altına alınır ve faal olmayan görevde sivil olarak( bu konuda yönetmelik mevcut) silahsız olarak çalışmaya başlarsınız.hemen akabinde sizi tam teşekküllü hastaneye dilim raporu almaya gönderir kendi biriminiz.psikiyatri size büyük ihtimal 6 aylık kontrol ve c dilimi raporu verir ve artık süreç başlamış olur.her ay kontrol için psikiyatri ye gidersiniz ve 6 ay sonunda tekrar heyete girersiniz.süreç tamamen sizin durumunuza göre şekillenir.6 ay sonunda kendinizi iyi hissederseniz bunu doktora söyleyip silahı almak istiyorum diyebilirsiniz . ancak insiyatif tamamen doktorda olur.size silahı veredebilir 6 ayın üzerine bi altı ay daha kontrol deyip silahı vermeyi uygun görmeyedebilir.bu süreç maksimum 24 ay sürer.bu süre sonunda hala psikiyatrik sıkıntılar devam ediyor olursa sizi d dilimine ayırıp 2 hak sunarlar.ya gihe geçiş hakkı ya da emeklilik hakkı.gihe geçiş olursa size tayin hakkı sunarlar ve bulunduğunuz yerden başka bir ile tayin olabilirsiniz. ek göreve yazamıyorlar faal görevlerde çalıştıramıyorlar.sivil olarak çalışırsınız.son dönemlerde bir çok c dilimlinin gece de çalıştığını duyduk.amirin tutumuna bağlı.kimi yer 8 5 büro olarak çalıştırıyor kimi yer gece gündüz hafta sonu fark etmeksizin çalıştırıyor.ama aktif görevlere yazılmıyorsunuz.

fermanus
Aday Memur
25 Eylül 2025 21:51
Teşekkür ederim cevabınız için. Peki Polis olduğumuzu söylemez isek sürec nasıl olur.
Rafinyaa, 2 saat önce
