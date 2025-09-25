psikiyatri muayenesi hakkında ...

Hastane de psikiyatri bölümünde bu sebepleri söylediğinizde size ilaç tedavisine başlar ve o anda silahsız çalışma konusunda rapor verir.raporu biriminize verdiğiniz de silahınız biriminiz tarafından muhafaza altına alınır ve faal olmayan görevde sivil olarak( bu konuda yönetmelik mevcut) silahsız olarak çalışmaya başlarsınız.hemen akabinde sizi tam teşekküllü hastaneye dilim raporu almaya gönderir kendi biriminiz.psikiyatri size büyük ihtimal 6 aylık kontrol ve c dilimi raporu verir ve artık süreç başlamış olur.her ay kontrol için psikiyatri ye gidersiniz ve 6 ay sonunda tekrar heyete girersiniz.süreç tamamen sizin durumunuza göre şekillenir.6 ay sonunda kendinizi iyi hissederseniz bunu doktora söyleyip silahı almak istiyorum diyebilirsiniz . ancak insiyatif tamamen doktorda olur.size silahı veredebilir 6 ayın üzerine bi altı ay daha kontrol deyip silahı vermeyi uygun görmeyedebilir.bu süreç maksimum 24 ay sürer.bu süre sonunda hala psikiyatrik sıkıntılar devam ediyor olursa sizi d dilimine ayırıp 2 hak sunarlar.ya gihe geçiş hakkı ya da emeklilik hakkı.gihe geçiş olursa size tayin hakkı sunarlar ve bulunduğunuz yerden başka bir ile tayin olabilirsiniz. ek göreve yazamıyorlar faal görevlerde çalıştıramıyorlar.sivil olarak çalışırsınız.son dönemlerde bir çok c dilimlinin gece de çalıştığını duyduk.amirin tutumuna bağlı.kimi yer 8 5 büro olarak çalıştırıyor kimi yer gece gündüz hafta sonu fark etmeksizin çalıştırıyor.ama aktif görevlere yazılmıyorsunuz.
