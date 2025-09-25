psikiyatri muayenesi hakkında ...

Son zamanlarda psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyorum. Ekonomik sıkıntılar, mesleki sıkıntılar, ailevi problemler... Herşeyi kafaya takar oldum. Uyumakta dahi zorluk çekiyorum, uyuduğumdada 1-2 saat sonra uyanıyorum. Çocuklarımın egitimlerini ve geleceklerini planlama konusunda ekonomik ve zihinsel olarak yetersiz olmak çok yıpratıcı benim için. Bu durum sürdürelemez bir hal aldı artık. Psikiyatrik olarak destek almak istiyorum. Ancak süreç nasıl olur bilmiyorum. Herhangi bir hastanede psikiyatri de muayene olduğumuzda hemen silah alınıyor mu? Polis olduğumuzu söyleyemesekte emniyetin bilgisi olabiliyor mu? Kendime ya da başkasına zarar verme düşüncem yok. Şayet emniyetin haberi olursa yaşadığım bu süreç sonunda gihe geçirilme durumu olabilir mi. Ekonomik sebeplerden dolayı Gihe gecmeyi düşünmüyorum. Konu hakkında bilgisi olan arkadaşlar bilgilendirirse sevinirim, cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.

