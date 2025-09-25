Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalı


25 Eylül 2025 21:34
Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalı

Bütün ben öğretmenler için turkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalıdır büyük şehirlerde çok zor şartlarda yaşayan öğretmenlerimiz var kira ulaşım geçim sıkıntısı yaşayan öğretmenlerimiz için promosyon anlaşması küçük bir iyileştirme sağlar

en az 400-500 bin tl promosyon öğretmenlerimizin durumunu kısmi de olsa çözer


burakbesyo
Şef
25 Eylül 2025 21:47

Bu projeye Destek olalım. Bazi kamu kuruluslarina verilen promosyonlardan ogretmenler mahrum kaldi.


Nazlı Bilge
Aday Memur
25 Eylül 2025 21:49
katılıyorum.Bi de il değişikliğinde alınan promosyon iade edilmemeli,gidilen yerdekide alınmalı

Mehmet1788
25 Eylül 2025 22:10

Merkezi promosyon olursa tüm öğretmenlerimiz 500-600 bin tl alır en az


Mehmet1788
25 Eylül 2025 22:13

Merkezi promosyon anlaması türkiye genelinde tek banka olursa bu problem çözülür hemde çok iyi şartlarda bir promosyon ücreti alınır en az 500/600 bin tl

Nazlı Bilge, 1 saat önce
katılıyorum.Bi de il değişikliğinde alınan promosyon iade edilmemeli,gidilen yerdekide alınmalı
