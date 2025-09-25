Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Yabancı eş durumu tayini


25 Eylül 2025 21:38
Yabancı eş durumu tayini

Ben Türk Soylu yabancı uyrukluyum ve şuan bir devlet hastanesinde pratisyen olarak görev yapıyorum. Eşim Türk vatandaşı o da hemşire. Eş durumu yapıp yanıma gelmek istiyor. Bu durum mümkün müdür, bilen birisi varsa aydınlatabilir mi acaba? Yabancı eşin yanına eş durumu yapılabiliyor mu?

Çok Yazılan Konular

Becayiş ilanları (tek başlık)Yeni atama yönetmeliği mağdurlarıKadrolu personel yeni KPSS puanı ile aynı ünvandan beklemeksizin sözleşmeli olarak atanabilir mi?İllerin promosyon anlaşmaları (tek başlık)Eğitim durumu ile gidilen yerde görevlendirmeÜniversite hastanesi sözleşme yenilememe2025 Ünvan değişikliği TDSÇevre sağlığı teknisyeni/teknikeri (soru-sorunlar)İstifa sonrası atama zimmete düşme

Sözlük

fatır 1 sesi huzur veren insanlar 2 sanal aşk 1 günün filmi 1 uykunun tutmaması 1 abi 1 hattuşaş 6 Bugün olanlar 1 günaydın sözlük 1

Son Haberler

Türkiye ve ABD arasında 'Nükleer İşbirliği' anlaşması imzalandıVedat Işıkhan: SGK'ye En Fazla Borç CHP'li BelediyelerdeMicrosoft, İsrail Savunma Bakanlığının kullandığı bazı hizmetleri devre dışı bıraktıİstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulamasında 903 kişi gözaltına alındıSındırgı'daki depremde fay kırığı 'bariyer'e denk gelmiş

Editörün Seçimi

memur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?