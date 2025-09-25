Promosyon hacizli / blokeli personeller platformu

Arkadaşlar merhaba iyi akşamlar. Promosyon'un haczedilemezliği ile ilgili Yargıtay'ın kararları mevcut. Malumunuz birçok arkadaşımız haciz gibi bir dertten muzdarip. Maaşımızın belli bir kısmını tek alabiliyorlar. Gelelim promosyon ödemesinde olacaklara. Ben BDDK'ya durumu iletir bir şikayet oluşturdum. İhtiyaçlarımın olduğunu promosyonun ücret kapsamında olmadığını ve haczedilemeyeceğini yazdım ve bu paranın tarafıma yatırılmasını eksiksiz bir şekilde çekebilmem ile ilgili bir yazı yazdım umarım dikkate alınır ve ihtiyacımız olan bu parayı alırız. Ben şunu da sormak istiyorum bilen arkadaşlar cevaplarsa sevinirim. Cimer'e Adalet bakanlığına yazsak bir netice alır mıyız? Geçmişte promosyonuna el konulan insanlar haklarını arayarak geri alabilmiş, araştırdığım kadarıyla yargıda ciddi emsal kararları var. Acaba detaylı bir şekilde icralık olduğumuzu bakanlığa bildirsek lehimize olur mu? Akla mantığa uygun ve daha çok konuya hakim arkadaş yazarsa sevinirim. Teşekkürler...