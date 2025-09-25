41A1 Trioid Nodülü

KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Bu sene MSÜ mülakatlarından elendim 41a1 7mm hipoanekoik tiroid nodülü. Radyofrekans tedavisi yaptırsam geçer miyim ? %80 oranında ufaliyor ve zararsız hale geliyormuş .

