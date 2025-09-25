Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu

Gih memuru ifade alabilir mi


25 Eylül 2025 22:34
Gih memuru ifade alabilir mi

Arkadaşlar gih memuru idari soruşturmada muhakkik tayin edildiğinde;

İfade alabilir mi?

İfadeyi yazabilir mi?

Ne yapıp ne yapamaz?


siyahbeyaz88
Genel Müdür
25 Eylül 2025 22:40
muhakkik rütbelidir , ifadeyi alan o rütbelinin mukayyiti ya da bürocusudur

rüzgar1017
Şef
25 Eylül 2025 22:41

Doğrudur. Burada gih memurundan bahsediyorum ama. İfade alıp yazabilir mi

siyahbeyaz88, 29 dk. önce
44girl
Aday Memur
25 Eylül 2025 22:49

İfade alma yetkisi yalnızca kolluk kuvvetleri ve savcıya aittir


rüzgar1017
Şef
25 Eylül 2025 22:51

Kurum içi idari soruşturmadan bahsediyorum. Rütbeliye gelen sorusturma evrakindan.

Gih memuru ifade alamaz peki ifade yazar mi?

44girl, 20 dk. önce

siyahbeyaz88
Genel Müdür
25 Eylül 2025 22:52
hiç denk gelmedim ama yetki verildiyse ifadeyi alır diye tahmin ediyorum
rüzgar1017, 28 dk. önce

