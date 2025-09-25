Hukuksuz Atama, Mobbing ve YÖK Soruşturması Yaşayan Var mı?

Merhaba arkadaşlar,

3713 sayılı Kanun?la şehit yakını olarak bir üniversitede memurum. Yaklaşık iki yıl önce hukuksuz bir şekilde başka bir birime (uzak bir kampüs) atandım, dava açtım ve kazandım (idare mahkemesi iptal kararı). Ancak bu süreçte birim amirim ?sadece belirli günlerde gel? talimatı verdi, noter tasdikli delillerim var (WhatsApp mesajı, telefon görüşmesi). Atandığım yerde görev/masa verilmedi, işlevsiz bırakıldım. Müdür, ?Seni zorla gönderdiler, personele ihtiyacım yok? dedi.

Dava sonrası eski birime döndüm, ama yine mobbing devam etti. Birim amiri ve genel sekreter ?seni istemiyoruz, başka birim seç? dedi, ben sadece mahkeme kararının uygulanmasını istedim. Eski birimde ve sonraki görevlendirmemde (farklı bir birim) yine görev verilmedi, işlevsiz kaldım. Bunu belgelemek için video çektim (noter tasdikli). Mobbing için CİMER?e yazdım, suç duyurusu yaptım, ama sonuç alamadım.

Bu süreçte, uzak mesafe (60+ km), araçsızlık ve kira masrafları nedeniyle düzenli gidemedim, toplam 28 gün devamsızlık yazdılar. Üniversite, memuriyetten çıkarma için YÖK?e başvurdu. Dün YÖK?te sözlü savunmamı yaptım; kurul başkanı ?dava sürecini biliyoruz? dedi, avukatım konuştu, ben de sorulara cevap verdim (talimat, mazeretler, mobbing anlattım). Yarım saat sürdü, ?Karar üniversiteye tebliğ edilecek? dediler.

Benzer durum yaşayan var mı? Hukuksuz atama, mobbing, devamsızlık soruşturması veya YÖK süreci geçiren oldu mu? YÖK genelde ne karar verir? Karar kaç günde çıkar? Danıştay?a giden var mı, nasıl sonuçlandı? Önerileriniz neler? Delillerim güçlü (mahkeme kararları, noter tasdikli video/mesaj), ama süreç stresli. Destek ve deneyimlerinizi bekliyorum, teşekkürler!