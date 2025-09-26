PROMOSYON HACZİ BİLGİLENDİRME AMME HİZMETİ

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Arkadaslar promosyon haczedilebilir. Tartışmasız. Bunun aksini soyleyen adalet bakanligi calisani ufak bir google, yargi veya chatgpt aramasi yapsin. Eger haczedilemez diye icraciysa istifa edip limon satsın. İİK 82 de haczedilemez mallar arasinda yer almadigi gibi, haczedilebilecegine daire ilk dercee mahk, bam ve yargitay kararlari bulunuyor. sizin icin bu hususu kolaylastirayim. hepiniz adliye calisanisiniz, calistiginiz birimde icra dairesine ugrayin ve sorun. gelelim haczedilme usulune , oncelikle promosyon maaş degil ücret tamami haczedilebilir. 1/4 gibi bir durum yok. biri gitmis dava mava acarsik bddk ya yazarsin 3/4 unu geri alirsin falan yazmis. yargi karari kardesim bddk ilgilenmez... haczi karar verilirse hukuksuz oldugunu dusunuyorsun icra mahkemesine memur muamelesi sikayete gidersin bddk ne alaka? bankaya iki sekilde muzekkere gidiyor birinci yol 89/1 mevcut alacaklar icin duzenlenen , ikinci yol iik 78 müstakbel alacaklar için. eger bankqyq gonderilen haciz muzekkereniz iik 78 gore duzenlenmisse promosyonunuza veda edin. 89/1 e goreyse zaten o an hesapta bulunan parayi haczeder, sonra giren cikana dokunmaz. bazi durumlarda alacakli avukatı kurnazsa direk promosyon haczi icin muzekkere yazdıracaktir. o durumda da direk veda edin. ya da bir gidin "yaygitay haydelimez diyoy" sansinizi deneyin. Bakanligin acikladigi kesinti yapilmaksizin 99.500 odenir duyurusuna istinaden hic bir kesinti yapilamayacagini iddia eden de olmus. kardesim o vergi kesintisini kastediyor. Yargi karari bakanligin duyurusunu tokatlar zaten sen bu bakanlikta ne is yapiyorsun? Bir ornekte vereyim sanslisinizdir. bir arkadasa 89/1 banka haczi gonderdiler banka haczi gonderilmesine ragmen" ek ucretleri" bankaya yatiyor ve cekebiliyor. lakin haciz muzekkeresi 78 e gore degil mustakbel hacizleri kapsamiyor. Sonuc: promosyon tamamen haczi caizdir. alacakli avukati ozellikle promosyon haczi icin muzekkere yazdirirsa elveda diyin, diger durumlar karmasık. not: amme hizmetidir. daha iyi bildigini iddia eden varsa hukuki gerekceleriyle yazsin vaktimiz kiymetli guzel abilerim kardeslerim.

