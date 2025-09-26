Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
MEB dışındaki öğretmenler için sessiz bir geçiş mi planlanıyor?


26 Eylül 2025 09:29
MEB dışındaki öğretmenler için sessiz bir geçiş mi planlanıyor?

Kamuoyunda sayısız haber sitesitesinde gündeme alınması sizce bir tesadüf mü ?

Resen atamaların yapılması, il içi ve il dışı atamalarının azlığı, rotasyonlar gündemde iken MEB alan değişikliği için yönetmelik değişiliği ile diğer kurumlardaki öğretmenleri yeni yönetmelikle MEB'e geçişi konusunda güçlü sinyaller veriyor.


drerman
Aday Memur
26 Eylül 2025 09:29

https://www.bundle.app/tr/gundem/memur-ogretmenler-mebe-sesleniyor-tasarruf-icin-care-biziz-8D8FDE20


drerman
Aday Memur
26 Eylül 2025 09:31

Memur Öğretmenler Haklarının İade Edilmesini Talep Ediyor « Kamudan Ajans https://share.google/CuqBt


drerman
Aday Memur
26 Eylül 2025 09:33

https://ogretmenlersitesi.com/haber/mebden_memur_ogretmenlere_tarihi_mujde_geliyor_12_yillik_sorun_cozuluyor-341070.html

https://x.com/kamuhaberleri1/status/1952309588360851711


drerman
Aday Memur
26 Eylül 2025 09:35

Memur Öğretmenlerin Çığlığı: 'Biz de Öğretmen Olmak İstiyoruz!' https://ogretmenlersitesi.com/haber/memur-ogretmenlerin-cigligi-biz-de-ogretmen-olmak-istiyoruz-335179.html

MEB'e Çağrı: Kamudaki 'Memur Öğretmenlerin' Atamasını Yapın! https://ogretmenlersitesi.com/amp/haber/mebe_cagri_kamudaki_memur_ogretmenlerin_atamasini_yapin-337803.html


drerman
Aday Memur
26 Eylül 2025 09:55

Memur Öğretmenler: Kimdir, Mağduriyetleri ve Talepleri https://www.ogretmenmeb.com/egitim/memur-ogretmenler-kimdir-magduriyetleri-ve-talepleri-h11882


drerman
Aday Memur
26 Eylül 2025 09:57

https://www.kulis.tv/meb-den-memur-ogretmenlere-mujde/30300/

