Vakıfbank düşmanlığı


26 Eylül 2025 11:19
Hem üç kuruş verip hem son güne kadar bu parayı yatırmayan Vakıfbank üst yönetimi kirli ellerinizi çekin üstümüzden. Tüm memurun nefret ettiği Vakıfbanktan maaş almak zorunda bırakanlara da lânet olsun


Portal34
Memur
26 Eylül 2025 11:22

vALLAHİ BİLLAHİ YA


06kamil6677
26 Eylül 2025 11:39

Eksi veren ya ihraç yada bankada çalışan Sümeyye dir


kenandere
Memur
26 Eylül 2025 14:27

En yüksek teklifi beğenmediğin Vakıfbank verdi bilgin olsun, öbürlerine kalsan 70- 80 i koltuğunun arasına sıkıştırıp gidecektin, Vakıfbank ihalede tek kalmış ben 90 dan 1 kuruş yukarı vermiyorum dese acaba ne yapılabilirdi, akıl gel peşime takıl.


FikiFiki
Memur
26 Eylül 2025 14:29
eksi verdim, bugün de sümeyye olduk çok şükür

06kamil6677
26 Eylül 2025 14:33

Hikaye okuma. Atm şartı vs. Vakıf a kalacağı net belli zaten düzmece olarak formalite başka bankalar da katıldı

kenandere, 53 dk. önce

En yüksek teklifi beğenmediğin Vakıfbank verdi bilgin olsun, öbürlerine kalsan 70- 80 i koltuğunun arasına sıkıştırıp gidecektin, Vakıfbank ihalede tek kalmış ben 90 dan 1 kuruş yukarı vermiyorum dese acaba ne yapılabilirdi, akıl gel peşime takıl.


komutanbuga
Aday Memur
26 Eylül 2025 14:36
keşke iş bankası alaydı da bunlar nemalanmasaydı gerçi para aklaması kolay oluyor sarıdan
