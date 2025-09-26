Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Hazine Ve Maliye Bakanlığı Sözleşmeli personel ataması


26 Eylül 2025 11:32
Merhaba Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı sözleşmeli alımda evrak teslim ettim ve aradan 4 ay geçti ama hala soruşturma bitmedi.

Atanan başka arkadaşlar varsa bu başlığa yazabilir mi?

Ne zaman biter acaba merak ediyorum

