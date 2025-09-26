Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Engellilik durumundan kaynaklı gerekçe nedir?


26 Eylül 2025 11:36
Merhaba. Bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. 20 yıllığım, %65 oranında süresiz engelli raporum var. Bulunduğum iş yerinde yoğunluk ve bu yoğunluğun sağlığımı kötü etkilediğinden bahisle engeli yer değişikliği dilekçesi verdim. (Kurum içerisinde ) ancak bu talebim "engellilik durumundan kaynaklanan gerekçe" ye uymadığından bahisle bakanlıkça red edildi.

Tayin talebi butonunda engellilik, sağlık, can güvenliği vs vs var.

Sağlık bildiğim kadarı ile tedavi bir ilde yapılamiyorsa vs vs

Peki bu engellilik durumu gerekçesi nedir. Bunun yorumu nasıl yapılıyor. Sağlık durumu gerekçesi ile engellilik durumu gerekçesi nasıl ayrılıyor. Hiçbir doktor bu engelli şu birimde çalışsın diye rapor vermez ki.

Bu ara kurum idare mahkemesine başvurma notunu da eklemeyi de unutmamış.

