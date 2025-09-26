KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Hazine ve maliye bakanlığı sözleşmeli personel alımı


26 Eylül 2025 12:18
Hazine ve maliye bakanlığı sözleşmeli personel alımı

Arkadaşlar 30 Mayıs evrak son teslim tarihiydi.

Büro personeli olarak atandım.

4 ay olmasına rağmen bitmedi soruşturma.

Bilgisi olan var mı bu kuruma atanan ne kadar daha sürecek acaba?


Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
26 Eylül 2025 13:07

Hayırlı olsun. Normalde 2 bilemedin 3 ayda biter.


Karbeyazi
Aday Memur
26 Eylül 2025 13:11

Teşekkür ederim ama o süreyi aştık.

4 ay olacak 1 hafta sonra.

Ne kadar daha bekleyeceğiz bilmiyorum:(

Mavi.Ufuklar
Şube Müdürü
26 Eylül 2025 13:16

Varsa tanıdık manıdık biri. Beyan ettiğiniz adresteki bölgeye bakan karakola sorabilirsiniz. Soruşturmayı onlar yapıyor.

