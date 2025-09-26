Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Es tayininde maaşı muhtelif alıp promosyon alamamak


26 Eylül 2025 12:36
Es tayininde maaşı muhtelif alıp promosyon alamamak

Arkadaşlar eş tayininde tayinim çıktı maaş i yeni tayin gittiğim yer muhtelif yapıp işe başladıktan sonra yatırdı fakat banka Eylül ayındaki maaş alanların listesini istemiş bunda benim adım yok mutemet beni arayarak 15 inde maaş yattıktan sonra basvuracaz dedi bu durumda Eylül'de maaş almadigim gibi gözüktüğü için banka 35 aylık promosyon mu yatırır bu durumu çözmus veya nasıl olduğunu bilen birisi var ise yardımcı olabilirim aynı yolu izleyim


Mstfkmlnskrlryz
Şef
26 Eylül 2025 13:05

Banka ile çözeceksiniz


Adaletbaksaglikbak
Aday Memur
26 Eylül 2025 13:10

Banka ile çözeceğiz fakat böyle bir durumda biz yaptık halloldu diyen biri olursa bende kendi mbişey


Adaletbaksaglikbak
Aday Memur
26 Eylül 2025 13:11

*kendi mutemetime örnek gösterip böyle yapacakmissin diyebilirim


E.Kayı Han
Editor
26 Eylül 2025 13:16

Mutemet bankaya yazacağı yazıda Eylül ayında da maaş aldığınızı belirtsin. Bir sıkıntı çıkmaz, 36 aylık alırsınız

Adaletbaksaglikbak, 2 saat önce

*kendi mutemetime örnek gösterip böyle yapacakmissin diyebilirim


komutanbuga
Aday Memur
26 Eylül 2025 13:28
Hocam bugün yatma şansı var mı promosyonun yoksa 30 unu mu bekleyeceğiz
E.Kayı Han, 2 saat önce

Mutemet bankaya yazacağı yazıda Eylül ayında da maaş aldığınızı belirtsin. Bir sıkıntı çıkmaz, 36 aylık alırsınız

