Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Şartları iyileştireceğiz deyip, promosyonu bir hafta ötelemek.


26 Eylül 2025 12:50
Şartları iyileştireceğiz deyip, promosyonu bir hafta ötelemek.

Allah razı olsun tekrar masaya oturup, promosyonu bir hafta öteleyenlerden, gerçekten personelin çok işine yaradı, sağolun varolun. Tekrar masaya oturmasalardı, bugün promosyon hesaplarımızdaydı.


İnfazveKoruma21
Aday Memur
26 Eylül 2025 12:51
Nasıl yani? 1 hafta ötelemek derken, 30'unda yatmayacak mı?

feridunemeksiz
Şef
26 Eylül 2025 13:00
yatmayacak ekim ortasına kaldı

komutanbuga
Aday Memur
26 Eylül 2025 13:25
ne boş adamsınız ya
feridunemeksiz, 2 saat önce
yatmayacak ekim ortasına kaldı

memurada1yı
Memur
26 Eylül 2025 13:51

Editörler ne iş yapiyor böyle bi konu nasıl açılıyor


sait okumuş
Memur
26 Eylül 2025 14:04
Sen ne boş insansin İşin gücün yok mu senin 5 yaşındaki çocuk gibi muhalefet oluyorsun emeksiz seni
feridunemeksiz, 2 saat önce
yatmayacak ekim ortasına kaldı

yatıksekiz
Memur
26 Eylül 2025 14:13

Arkadaş buradakiler nasıl katip olmuş anlamıyorum, 30'unda yatmayacak mı diyor. Burada 30'unda yatmayacak diye bir bilgi mi var?

25'inde yatacaktı ya bakanlık şartları iyileştireceğiz deyip 30'una uzatmadı mı süreyi?


feridunemeksiz
Şef
26 Eylül 2025 14:14
aynen öyle 30 ü son diye ortada gırtlak bırakmadılar halen daha nasıl yani ekimin sonu gibi mi alacağız promosyonu yazanlar var

E.Kayı Han
Editor
26 Eylül 2025 15:13

Böyle bir konu nasıl açılıyor demişsiniz. Konuda ki sıkıntı nerede? Mesela şu anda editör olsan bu konuyu hangi gerekçe ile kapatırdın?

memurada1yı, 2 saat önce

Editörler ne iş yapiyor böyle bi konu nasıl açılıyor

