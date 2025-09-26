Tarım teşkilatındaki sendikanın durumu.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım bakanlığı koruyucu giyimTarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım Bakanlığı RotasyonKurumlar arası geçiş dilekçesi verdim. Tayin dilekçesi de verebilir miyim?Tarım Bakanlığı PromosyonTarım teşkilatındaki sendikanın durumu.Hazine ve Maliye Bakanlığı PromosyonKurumlar arası geçiş psikolog
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?