Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han

Tarım teşkilatındaki sendikanın durumu.


26 Eylül 2025 14:24
Tarım teşkilatındaki sendikanın durumu.

sadece bu forumda bile göreceksiniz tarım teşkilatı ile ilgili son 3 konu giyim yardımları, promosyon, döner sermayenin durumu. peki biz bu kadar tepkimizi, isteğimizi dile getirirken sendika ve kurumlardaki sendikacılar ne yapıyor? gerçekten bu sendika tarafından memurlara yapılmış bir kumpas. lütfen tepkinizi dile getirin. bizim belirsizliğimizi gidermeyi bırak adamlar bir tweet bile atmıyor.


merttr
Aday Memur
26 Eylül 2025 14:24

toplu etkinlik yapalım çıkalım şu sendikalardan.


Gcstnz
Aday Memur
26 Eylül 2025 14:47

Bence sendikadan çıkmak yerine hepimiz yetkili sendikaya daha fazla üye olarak sesimiz daha gür çıkmasını planlamalıyız. Herkesi toçbirsende örgütlenmeye davet ediyorum.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım bakanlığı koruyucu giyimTarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıTarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Tarım Bakanlığı RotasyonKurumlar arası geçiş dilekçesi verdim. Tayin dilekçesi de verebilir miyim?Tarım Bakanlığı PromosyonTarım teşkilatındaki sendikanın durumu.Hazine ve Maliye Bakanlığı PromosyonKurumlar arası geçiş psikolog

Sözlük

yeğ 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 3 fatır 1 sesi huzur veren insanlar 2 sındırgı 1 hattuşaş 7 abi 1 Bugün olanlar 1 hoşur 1 öküzün altında buzağı aramak 1

Son Haberler

Hafta sonu hava nasıl olacak?ÖSYM hafta sonu 3 sınav yapacakYardıma gittiği komşusunun evinden ziynet eşyası çaldıKurtulmuş: 3. Yasama Yılı'nda 798 kanun teklifi Meclis'e sunulduLeman Dergisi soruşturmasında üç tahliye

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?