26 Eylül 2025 14:37
Evet Vakıfbank'ı seviyorum çünkü elinde koz olmasına rağmen (tüm adliyelerde şube, atm (unutmayın bundan bakanlığında vazgeçmesi kolay değil)) bunu kötüye kullanmayıp yinede en yüksek teklifi vermiştir, ayrıca ekstra 100 bin tl gibi faizsiz kredi imkanından da yararlandırmıştır. Tüm yaşamını promosyona bağlayacak duruma düşenlere seslenmek istiyorum (sağlık vb mücbir sebebi olanları hariç tutuyorum) tasarruf nedir, insan gelirine göre nasıl yaşamalıdır, geçim nedir, nasıl geçinilir, insan gelirine göre neleri tercih etmeli nelerden uzak durmalıdır bunları araştırıp ona göre yaşamasını tavsiye ederim...


Adaletsiz21
Aday Memur
26 Eylül 2025 14:45

Makarnayı azalt yazık beynin çürümüş


kenandere
Memur
26 Eylül 2025 14:46

dedi ''ADALETSİZ''21

Adaletsiz21, 36 dk. önce

Makarnayı azalt yazık beynin çürümüş


maske505
Aday Memur
26 Eylül 2025 15:09

Ya he he


blackkuzm
Memur
26 Eylül 2025 15:13
bedavaya reklam yapıyorsan yazık valla
