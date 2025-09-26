KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han

657 sayılı mevzuata hakim olan var mı aranızda?


26 Eylül 2025 14:48
657 sayılı mevzuata hakim olan var mı aranızda?

bu mevzuattaki bir madde ile alakalı bir şey sormak istiyorum da benim için çok önemli. yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

vergi müfettişi yrd sözlü sınavda ne çıkar ( mühendislik için) Mülakat

Sözlük

yatan ölmez yeten ölür 1 ChatGPT 1 fatır 1 hoşur 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 3 öküzün altında buzağı aramak 1 hattuşaş 7 abi 1 sesi huzur veren insanlar 2 uykunun tutmaması 1

Son Haberler

Hafta sonu hava nasıl olacak?ÖSYM hafta sonu 3 sınav yapacakYardıma gittiği komşusunun evinden ziynet eşyası çaldıKurtulmuş: 3. Yasama Yılı'nda 798 kanun teklifi Meclis'e sunulduLeman Dergisi soruşturmasında üç tahliye

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?