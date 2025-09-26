1 Yıl devlet memuru olarak istihdam edilemez maddesi ile alakalı

Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
26 Eylül 2025 14:54
657. sayılı mevzuatta böyle bir madde var. peki bu cezaya tabii birisi sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir mi? bu konu hakkında bilgisi olan var mı? ikisi farklı statü olduğu için sorun olmaz diyen var.

