Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han

Cami lojmanı nasıl yenilenebilir?


26 Eylül 2025 15:56
Cami lojmanı nasıl yenilenebilir?

Görev yaptığım köyde lojman var ancak kullanılacak durumda değil. Bu nedenle köye 7-8 km mesafe uzaklıktaki mahallede kirada oturuyorum. Ne muhtar ne de köy halkı yeni lojmanın yapılabilmesi için uğraşmıyor. Benim tek başıma halledebileceğim bir şey değil. Bu durumda lojmanın yenilenmesi de mümkün görünmüyor. Yapabileceğim bir şey var mı?


ALTARİN OĞLU
Şube Müdürü
26 Eylül 2025 17:10
Sayin mubarek hocam Allah din iman butunlugu versin. Öteki dunya icinde yatirim yapmayi kalbimize nakşetsin. Emniyet lojmanlarinin guncel durumunu gormediysen eger,internetten gir bak icler acisi halini gorursun. Ben 160 bin tl odedim. Cun lojman degil ahirdi, banyosu 50 yik once yapilan kara beton ve delik desik olmus mujtfak dolabi bildigim yok. Pencere tahta camlar kirik, aklima gelen bunlar. Ben yaptim ki zorunlulugum yoktu ama iste bir civi cakan devlete faydasi olan insan olalim dedik. Bayramda mesai almiyoruz fazla calisma ucretimiz yok ama yinede devlet malina bakiyoruz. Yani oturacagin yere cebimden yaptirsan hayra girsen devlete faydan olsa,arkanda. dua alsan senden sonra gelende baska yerini yaptirsa bir hayriniz dokunsa ne guzel olmaz mi? Senin ozelinde degilde geneliniz bu sekilde be guzel kardesim. Allah kildirdiginiz namazlari kabul etsin. İhlasla ibadet etmeyi hepimize nasip eylesin. Elinizin cebinize gitmesi umidiyle.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Toki evleri için mal beyanı verilmelimiBağırsak gazı sorunu hkCami lojmanı nasıl yenilenebilir?

Sözlük

günün filmi 1 sesi huzur veren insanlar 2 yeğ 1 uykunun tutmaması 1 hoşur 1 yatan ölmez yeten ölür 1 öküzün altında buzağı aramak 1 sındırgı 1 Güllü ya da gerçek adıyla Gül Tut 3 fatır 1

Son Haberler

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 19 yaralı15 Yaşındaki Çocuk Eski Sevgilisini 30 Bıçak Darbesiyle ÖldürdüBu ilde parayla değil, sırayla: İşte o gelenek...Lüks sevdamız bitmiyor! En çok 'orta direk' harcıyorKatil Netanyahu BM kürsüsünde protesto edildi

Editörün Seçimi

Eylül ayı enflasyon beklentiniz kaç arkadaşlarMerkez bankası 29.9Bu enflasyon nasıl yerinde sayıyor ?Bütün öğretmenler için Türkiye geneli merkezi promosyon anlaşması yapılmalımemur maaşlarının yetersiz olmasının sebebi sizce kimToplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?