Cami lojmanı nasıl yenilenebilir?

Sayin mubarek hocam Allah din iman butunlugu versin. Öteki dunya icinde yatirim yapmayi kalbimize nakşetsin. Emniyet lojmanlarinin guncel durumunu gormediysen eger,internetten gir bak icler acisi halini gorursun. Ben 160 bin tl odedim. Cun lojman degil ahirdi, banyosu 50 yik once yapilan kara beton ve delik desik olmus mujtfak dolabi bildigim yok. Pencere tahta camlar kirik, aklima gelen bunlar. Ben yaptim ki zorunlulugum yoktu ama iste bir civi cakan devlete faydasi olan insan olalim dedik. Bayramda mesai almiyoruz fazla calisma ucretimiz yok ama yinede devlet malina bakiyoruz. Yani oturacagin yere cebimden yaptirsan hayra girsen devlete faydan olsa,arkanda. dua alsan senden sonra gelende baska yerini yaptirsa bir hayriniz dokunsa ne guzel olmaz mi? Senin ozelinde degilde geneliniz bu sekilde be guzel kardesim. Allah kildirdiginiz namazlari kabul etsin. İhlasla ibadet etmeyi hepimize nasip eylesin. Elinizin cebinize gitmesi umidiyle.

